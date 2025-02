Webinar Coldiretti, Filiera Italia e Cdp su competitività imprese

Focus su strumenti per sostegno diretto e iniziative credito

Roma, 14 feb. (askanews) – Strumenti per il sostegno diretto alle imprese, iniziative per agevolare il credito e soluzioni di finanza alternativa: sono questi i temi principali approfonditi nel corso del primo webinar organizzato da Coldiretti e Filiera Italia, in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti.

Un’iniziativa di confronto per promuovere l’innovazione e la crescita del comparto che si inserisce nell’ambito della più ampia collaborazione annunciata nei mesi scorsi con il Protocollo d’intesa siglato tra Coldiretti, Filiera Italia e CDP in occasione del Villaggio Coldiretti 2024 a Venezia.

Durante il webinar sono state illustrate soluzioni e strumenti per favorire lo sviluppo di filiere agroalimentari e attività di matchmaking tra le imprese italiane. Un dialogo che ha messo infine in luce la necessità di modelli di finanziamento flessibili e mirati in grado di accompagnare le aziende nel percorso di crescita e rafforzamento sui mercati nazionali e internazionali.

“L’accesso a strumenti finanziari adeguati – spiega in una nota Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti – rappresenta un fattore strategico per la competitività e la crescita delle nostre imprese agroalimentari, che oggi si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse. Il lavoro congiunto con Cdp e Filiera Italia mira proprio a colmare il gap di liquidità e a offrire soluzioni concrete per sostenere gli investimenti delle aziende agricole e alimentari, in un’ottica di sviluppo sostenibile e valorizzazione del Made in Italy”.

Per Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, “l”obiettivo di iniziative specifiche ed interattive come quella del Webinar in collaborazione con CDP, è fornire strumenti concreti e specializzati di valorizzazione della competitività delle imprese agroalimentari, con un approccio di integrazione tra agricoltura e trasformazione alimentare, puntando a favorire al contempo investimenti strategici e sostenibili delle nostre aziende agroalimentari a prescindere dalle loro dimensioni. In questo il ruolo di Cdp riveste un’importanza fondamentale”.

“Momenti di confronto come quello di oggi rappresentano un’importante opportunità sia per consolidare il rapporto di collaborazione con Coldiretti e Filiera Italia sia per offrire alle aziende di un settore strategico e fondamentale per il Made in Italy, quale l’agroalimentare, soluzioni sempre più efficienti e in linea con le loro esigenze – spiega Andrea Nuzzi, Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di CDP – Questa iniziativa conferma l’impegno di CDP a sviluppare un dialogo costante e proattivo con le realtà del comparto in piena coerenza con la propria missione di supportare iniziative di sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano”.