weekend-romantico-a-capri-per-matteo-salvini-con-la-compagna

Mano nella mano con Francesca Verdini,sostegno a Trump in primo piano

Capri, 15 lug. (askanews) – Bermuda scuri, camicia bianca e sneaker per lui, shorts beige e canotta per lei, a Capri Matteo Salvini sì è concesso un weekend romantico e informale con la compagna. Il ministro dei Trasporti, vicepremier e leader della Lega sull’isola azzurra ha passeggiato mano nella mano con la fidanzata Francesca Verdini. Passeggiate, chiacchierate e scambi di opinioni con i passanti e anche una breve parentesi canora alla taverna Anema e Core dove ha imbracciato il microfono per qualche minuto.Le vacanze di Matteo Salvini fanno sempre discutere, come accadde al Papeete di Milano Marittima che portò a uno strappo nel Governo, questa volta il vice premier ha alzato la temperatura dell’agone politico e rispetto all’attentato a Donald Trump di cui è sostenitore ha dichiarato: “Certi toni violenti da parte di certa sinistra poi rischiano di armare le mani di deboli di mente”, dichiarazioni che non sono piaciute a molti. E, dunque, se non siamo alla crisi balneare, il tentativo di Salvini pare proprio quello di conquistare nuovi consensi tra una passeggiata e un comizio e non essere così messo all’angolo.