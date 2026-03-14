“weinkost”:-il-26-marzo-apre-a-bolzano-la-99esima-‘mostra-dei-vini’

Milano, 14 mar. (askanews) – La 99esima edizione di “Weinkost” si terrà a Bolzano dal 26 al 29 marzo 2026 e porterà a Castel Mareccio degustazioni, seminari, appuntamenti gastronomici, laboratori del gusto e concerti dal vivo, confermando il ruolo della manifestazione come uno degli appuntamenti storici che accompagnano l’inizio della bella stagione in città.

Organizzata dall’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano insieme con l’Accademia Italiana della Cucina, la “Mostra dei vini” si svolgerà tra il cortile, le sale e la taverna del castello e metterà al centro la tradizione enologica bolzanina attraverso un programma dedicato ai vini altoatesini e al loro rapporto con la cucina e il territorio.

L’apertura di giovedì sarà affidata a “L’Oste nel castello”, cena inaugurale con Gunther Lobiser del ristorante Signaterhof di Signato, frazione di Renon (Bolzano), chiamato a proporre un percorso gastronomico legato ai sapori del territorio. Venerdì sarà la volta dello chef Anton Dalvai della locanda alpina Dorfnerhof in Bassa Atesina, sabato di Luis Agostini del ristorante Luna e domenica, a pranzo, di Florian Patauner del Restaurant Patauner di Terlano (Bolzano).

Il programma prevede venerdì alle 18 il seminario-masterclass di Helmuth Kocher “I vini e le verdure”, dedicato al dialogo tra il mondo vegetale e quello vitivinicolo. In calendario ci sono anche gli incontri con Helmuth Gramm e l’enologo Otto Cologna sul tema “I nostri affumicati e i nostri vini”, oltre ai Laboratori del gusto curati dalla sommelier Christine Mayr e dedicati alle bollicine. La chiusura è fissata per domenica alle 18 con il seminario del gruppo Dna Vernatsch “La nuova generazione dei vini Vernatsch”.

Uno dei cardini della rassegna sarà il servizio di degustazione al tavolo, con i sommelier impegnati a servire direttamente i vini e ad accompagnare gli assaggi con informazioni e curiosità sulle Cantine. La selezione annunciata comprende 180 etichette di circa 40 Cantine locali, una formula che accompagna la manifestazione fin dal 1896. La prenotazione è obbligatoria attraverso l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano.

Accanto alla manifestazione torna anche il “Pacchetto vacanza Mostra dei Vini di Bolzano”, riservato agli ospiti degli hotel aderenti, tra cui Falkensteiner Hotel Bozen Waltherpark, Parkhotel Laurin, Eisenhut Boutique Hotel, La Briosa, Four Points by Sheraton, Hotel Regina e Weingut Eberlehof. L’offerta prevede, a partire da due notti in formula bed and breakfast per due persone, l’ingresso ridotto alla mostra, una visita guidata del centro storico e una bottiglia di “Lagrein” o di “Santa Maddalena” delle Cantine di Bolzano. Dalla terza notte si aggiunge l’ingresso omaggio al Museo Archeologico dell’Alto Adige, dove è conservato Otzi.

Nel programma collegato a “Weinkost” rientra anche “Piaceri su due ruote”, itinerario ciclistico che attraversa Bolzano e le sue aree vitate con partenza e arrivo in Piazza Walther. Il percorso tocca il centro storico, Castel Roncolo, l’Abbazia di Muri-Gries, la Cantina Bolzano e la zona di Santa Maddalena, affiancando alla pedalata soste dedicate alla degustazione, alla cultura e alla gastronomia locale, dalla Cantina dell’Abbazia di Muri-Gries alla Kellerei Bozen-Cantina Bolzano, insieme con le Cantine di Santa Maddalena e Santa Giustina.

Foto di Elisa Biscardi