MILANO (ITALPRESS) – Sale riunioni dell’ufficio a disposizione dei figli dei dipendenti per sostenere esami e interrogazioni, supporto psicologico gratuito, rimborsi per connessione wifi, stampanti e cartucce durante lo smart working. Queste sono alcune delle misure intraprese dalle otto realtà lombarde che hanno ricevuto il riconoscimento del premio Parità virtuosa – Iniziative creative e sostenibili di conciliazione vita-lavoro in Lombardia ai tempi del Covid-19, promosso dal Consiglio Pari Opportunità (CPO) della Lombardia.

Con il premio, giunto alla seconda edizione, il CPO ha voluto valorizzare le associazioni e le aziende che si sono distinte nel corso dell’emergenza Covid per aver applicato sistemi e tutele innovative in tema di welfare,

L’articolo Welfare aziendale, Consiglio Pari opportunità premia 8 realtà lombarde proviene da Notiziedi.

