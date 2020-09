Welfare, Confindustria Cuneo, 4 webinar di formazione

Non si è fermato nonostante l’emergenza pandemica, il progetto “WWW-We Want Welfare” nato lo scorso anno e vincitore del bando attuativo “Disseminazione e diffusione del welfare aziendale tramite enti aggregatori” (Por Fse 2014/2020-Misura 1.8iv.3.2.6.) che la Regione Piemonte ha pubblicato nell’àmbito della strategia di innovazione sociale “We care”. Per concretizzarne la realizzazione è stata costituita un’associazione temporanea di scopo (Ats) tra Confindustria Cuneo, capofila del progetto, e Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cuneo.

Con una serie di quattro webinar (il primo si è tenuto il 10 settembre), Confindustria Cuneo si rivolge a tutte le imprese formando e informando sugli strumenti a disposizione e su ciò che rappresenta il welfare a 360 gradi.

