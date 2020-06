Werner spiega il rifiuto all’Inter: “Avrei potuto sceglierla ma l’offerta del Chelsea si è rivelata migliore “

Timo Werner è stato di sicuro uno dei nomi principali di questa strana stagione calcistica ancora lontana dalla sua chiusura. L’attaccante tedesco, che con il RB Lipsia ha messo a segno qualcosa come 34 reti in 45 presenze in tutte le competizioni (28 solo in Bundesliga, di cui è vice-capocannoniere) ha firmato con il Chelsea rinunciando ad altre squadre, forse più blasonate in questo momento storico. Tra queste i campioni d’Europa (e d’Inghilterra) in carica del Liverpool, oltre al Manchester… continua a leggere sul sito di riferimento