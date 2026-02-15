lunedì, 16 Febbraio , 26
wesley-corre,-rrahmani-lo-stende:-calcio-di-rigore-giusto-in-napoli-roma?
Wesley corre, Rrahmani lo stende: calcio di rigore giusto in Napoli-Roma?

Wesley corre, Rrahmani lo stende: calcio di rigore giusto in Napoli-Roma?

DALL'ITALIA E DAL MONDOWesley corre, Rrahmani lo stende: calcio di rigore giusto in Napoli-Roma?
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Proteste in Napoli-Roma. Oggi, domenica 15 febbraio, durante la sfida del Maradona valida per la 25esima giornata di Serie A, è stato assegnato un calcio di rigore per intervento di Rrahmani su Wesley in area, con l’arbitro Colombo che ha immediatamente indiciato il dischetto e Malen a trasforma il penalty per la sua doppietta e il nuovo vantaggio della squadra di Gasperini. Ma cos’è successo? 

Accade tutto al 68′. Proprio Malen controlla un pallone a centrocampo e serve la discesa di Wesley, che corre a tutta velocità sulla sinistra ed entra in area incrociando la sua corsa con Rrahmani. Il difensore del Napoli è irruento e non riesce a controllare la propria foga, colpendo l’avversario sulla caviglia sinistra. Colombo, molto vicino all’azione, indica il dischetto. 

Dopo aver controllato che tutte le posizioni di partenza siano regolari, il Var conferma la decisione del direttore di gara. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.