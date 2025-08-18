lunedì, 18 Agosto , 25

Zelensky con vestito ‘normale’ alla Casa Bianca, Trump: “Stai benissimo”

(Adnkronos) - "Con questo vestito stai benissimo". Volodymyr...

Ucraina, via all’incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca

(Adnkronos) - Via all'incontro tra Donald Trump e...

Ucraina, Meloni: “Giornata importante, esplorare ogni tipo di soluzione per garantire la pace”

(Adnkronos) - Una "giornata importante" per "esplorare ogni...

Gaza, fonti palestinesi: “Hamas accetta nuova proposta su cessate fuoco”

(Adnkronos) - Hamas ha accettato oggi, lunedì 18...
west-nile,-21-nuovi-casi-nel-lazio:-5-con-sindrome-neurologica
West Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: 5 con sindrome neurologica

West Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: 5 con sindrome neurologica

DALL'ITALIA E DAL MONDOWest Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: 5 con sindrome neurologica
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Continuano a salire i casi di West Nline nel Lazio. Le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, rispetto all’aggiornamento dello scorso 11 agosto, hanno certificato 21 nuovi casi (dei quali 16 con febbre, 5 con sindrome neurologica). I nuovi casi sono stati rilevati prevalentemente a: Aprilia (LT), Ardea (RM), Cassino (FR), Castrocielo (FR), Cisterna di Latina (LT), Genzano di Roma (RM) – RM 6, Latina (LT), Pontinia (LT), Sabaudia (LT), Sermoneta (LT), Sezze (LT), Carpinone (IS), Sessa Aurunca (CE). 

Con gli ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West Nile salgono a 174. Nel dettaglio, i casi suddivisi per il territorio di probabile esposizione: 155 casi nella Asl di Latina; 10 casi nella Asl Roma 6; 5 casi nella Asl di Frosinone; un caso nella Asl Roma 3; almeno 3 casi fuori regione, in particolare 2 nella provincia di Caserta. E 1 nella provincia di Isernia. 

I 174 casi di positività da virus West Nile sono così suddivisi: 43 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari; 29 persone sono state dimesse; 88 pazienti sono in buone condizioni presso il proprio domicilio; 4 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva; 10 decessi. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.