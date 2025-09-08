west-nile,-cinque-nuovi-contagi-in-pochi-giorni-nella-provincia-di-oristano

SASSARI – Il virus della West Nile corre nell’Oristanese, e comincia a far paura. Nella provincia sarda, dove giovedì scorso si è registrata la prima vittima- un novantunenne residente a Ghilarza, deceduto in ospedale a causa delle complicanze dopo il contagio- si contano cinque nuovi casi in pochi giorni, tutti ultrasettantenni, e residenti nei comuni di Oristano, Allai, Cabras, Riola e Santa Giusta. Tre di loro si sono recati al pronto soccorso del San Martino con sintomi febbrili e, dopo aver ricevuto la terapia, sono stati dimessi, mentre due si trovano attualmente ricoverati in ospedale.

DA INIZIO ANNO 22 CASI

Come da prassi, il dipartimento di prevenzione della asl ha avviato l’indagine epidemiologica e circoscritto l’area in cui vivono i soggetti contagiati per consentire la disinfestazione nel raggio di 200 metri dalle rispettive abitazioni. I nuovi casi si sommano ai 17 già riscontrati nelle scorse settimane, per cui salgono a 22 in tutto i contagi accertati nel 2025 in provincia di Oristano.”Ricordiamo che l’80% di chi viene infettato dal virus non sviluppa alcun sintomo, il 20% sviluppa una sindrome simil-febbrile e meno dell’1%, perlopiù soggetti fragili e anziani, accusa sintomi più gravi, come encefalite e meningoencefalite- chiarisce la direttrice del dipartimento di sanità e prevenzione della asl di Oristano, Maria Valentina Marras-. Rinnoviamo il nostro appello a fare attenzione alle misure di prevenzione e protezione dalle punture di zanzara, insetto che veicola il virus”.

CHE FARE

Dunque evitare i ristagni d’acqua, nei quali proliferano le larve dell’insetto, resta la prima azione per combattere il virus: occorre svuotare di frequente ciotole per animali, sottovasi, contenitori, piscine per bambini. Ma importante è anche proteggersi con abiti chiari e coprenti, specie al tramonto e di notte, quando le zanzare sono più attive, utilizzare spray repellenti e proteggere le abitazioni con zanzariere.Proprio oggi sull’emergenza si è tenuto nella sede legale della asl locale un incontro fra il commissario straordinario Federico Argiolas, la direttrice Marras, il direttore del servizio veterinario di igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche Giuseppe Sedda, l’amministratore straordinario della provincia, Battista Ghisu, e il dirigente del settore ambiente dello stesso ente, Raffaele Melette. I rappresentanti di asl e provincia, si legge in una nota, hanno concordato sulla necessità di tracciare un piano d’azione comune e condiviso con tutti gli attori coinvolti nella gestione del problema, dalla Regione ai comuni, dall’Istituto zooprofilattico ai consorzi di bonifica, passando per la Forestale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it