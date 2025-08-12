martedì, 12 Agosto , 25

Ex Ilva, firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti

(Adnkronos) - Firmata l'intesa sulla decarbonizzazione degli impianti...

Sì agli accordi prematrimoniali, arriva l’apertura della Cassazione

(Adnkronos) - La Cassazione apre agli accordi prematrimoniali....

Perplexity vuole comprare Chrome, offerta da 34,5 miliardi di dollari per il browser di Google

(Adnkronos) - Dalla startup di intelligenza artificiale Perplexity...

Emily in Paris sbarca a Venezia, il ‘caso casting’: come devono essere le comparse

(Adnkronos) - Emily in Paris sbarca a Venezia...
west-nile,-il-ministero-della-salute:-“possibile-picco-nelle-prossime-settimane”
West Nile, il ministero della Salute: “Possibile picco nelle prossime settimane”

West Nile, il ministero della Salute: “Possibile picco nelle prossime settimane”

SanitàWest Nile, il ministero della Salute: “Possibile picco nelle prossime settimane”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Una delegazione di tecnici del ministero della Salute ha incontrato questa mattina presso l’Aula Magna dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina il sindaco di Latina, Matilde Celentano, e il direttore generale della Asl, Sabrina Cenciarelli, per un aggiornamento e una condivisione delle attività di contenimento alla diffusione del West Nile che sta interessando particolarmente quel territorio”.

È quanto si legge in una nota del ministero della Salute.

“Anche in vista del possibile picco atteso nelle prossime settimane- prosegue il testo- si è sottolineata la necessità di proseguire e di intensificare il monitoraggio attivo e il rafforzamento delle misure di intervento nelle aree coinvolte. È stata, inoltre, ribadita l’importanza di un piano nazionale ispirato all’approccio One Health, fondato sulla collaborazione tra reti territoriali e istituzioni centrali, nonché tra strutture deputate alla diagnosi e alla ricerca”.

“È emersa, infine, l’efficacia di una comunicazione chiara, trasparente e capillare rivolta alla cittadinanza- conclude il documento- riconosciuta quale strumento strategico di prevenzione”
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.