west-nile,-il-ministero-della-salute:-“possibile-picco-nelle-prossime-settimane”

ROMA – “Una delegazione di tecnici del ministero della Salute ha incontrato questa mattina presso l’Aula Magna dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina il sindaco di Latina, Matilde Celentano, e il direttore generale della Asl, Sabrina Cenciarelli, per un aggiornamento e una condivisione delle attività di contenimento alla diffusione del West Nile che sta interessando particolarmente quel territorio”.

È quanto si legge in una nota del ministero della Salute.

“Anche in vista del possibile picco atteso nelle prossime settimane- prosegue il testo- si è sottolineata la necessità di proseguire e di intensificare il monitoraggio attivo e il rafforzamento delle misure di intervento nelle aree coinvolte. È stata, inoltre, ribadita l’importanza di un piano nazionale ispirato all’approccio One Health, fondato sulla collaborazione tra reti territoriali e istituzioni centrali, nonché tra strutture deputate alla diagnosi e alla ricerca”.

“È emersa, infine, l’efficacia di una comunicazione chiara, trasparente e capillare rivolta alla cittadinanza- conclude il documento- riconosciuta quale strumento strategico di prevenzione”

