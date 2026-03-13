sabato, 14 Marzo , 26

Rider Deliveroo e Glovo, oggi giornata di mobilitazione nazionale ﻿

(Adnkronos) - Oggi, sabato 14 marzo, giornata...

Iran, Trump e la taglia su Khamanei: “Il regime cadrà, ma non subito”

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti piazzano una taglia...

Iran, gli Usa attaccano l’isola di Kharg. Trump: “La Marina scorterà le petroliere”

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti attaccano l'isola di...

Camminare allunga la vita, con l’attività si guadagnano anni: lo studio

(Adnkronos) - Camminare fa bene al cuore, aiuta...
HomeMondo‘What were you like in the 90’s?’ è il nuovo trend social...
‘what-were-you-like-in-the-90’s?’-e-il-nuovo-trend-social-che-piace-ai-millenial-(nostalgici)
‘What were you like in the 90’s?’ è il nuovo trend social che piace ai millenial (nostalgici)
Mondo

‘What were you like in the 90’s?’ è il nuovo trend social che piace ai millenial (nostalgici)

Redazione-web
By Redazione-web

-

6
0

ROMA – Bastano le note iniziali di Iris dei Goo Goo Dolls e la nostalgia per gli anni 90 torna prepotentemente sotto i riflettori dei social, e questa volta non la lanciano solo appassionati di moda o fan del grunge e del pop rock dell’epoca, ma le star di Hollywood. Il fenomeno, virale su piattaforme come Instagram e TikTok, porta il nome di “What were you like in the ’90s?”: reel in cui celebrità mostrano foto o video di se stesse giovanissime, accompagnati dalla celebre canzone simbolo musicale del decennio del secolo scorso.

GLI ANNI 90 RITORNANO

Il format è semplice ma irresistibile: un montaggio che passa dall’oggi al passato, con immagini di red carpet, set cinematografici o scatti personali di una carriera iniziata proprio negli anni Novanta. Nel trend si sono lanciati nomi come Sharon Stone, che ha celebrato il suo compleanno con il suo contributo nostalgico, e Jared Leto, protagonista di molte iconiche produzioni dell’epoca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JARED LETO (@jaredleto)

Alla lista si aggiungono anche Drew Barrymore, Kevin Bacon, Brooke Shields e Gillian Anderson, celebre per il ruolo dell’agente Dana Scully nella serie The X-Files. E Brian Austin Green, celebre per Beverly Hills, 90210.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ｓｈａｒｎａ　Ｂｕｒｇｅｓｓ (@sharnaburgess)

Naturalmente non potevano mancare i protagonisti della musica pop: anche i Backstreet Boys hanno pubblicato un collage di immagini vintage, ricordando gli anni in cui dominavano le classifiche internazionali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Backstreet Boys (@backstreetboys)

PERCHÉ PIACE TANTO?

Questa ondata di nostalgia non è un caso isolato. Gli anni ’90 stanno vivendo una vera e propria rinascita culturale: dalla moda, con il ritorno di jeans a vita alta e dettagli vintage, alla musica, fino a veri e propri eventi e festival che celebrano la cultura di quel decennio. Secondo gli osservatori di tendenze, l’appeal del passato è amplificato anche dall’interesse della Generazione Z per stili e suoni più “vintage”, in parte come reazione allo stress della vita contemporanea e in parte come modo per creare connessioni con epoche viste come più semplici e spensierate.

In altre parole: mentre le mode di ieri ritornano anche nelle passerelle e nei beauty look, la nostalgia degli anni 90 è diventata un vero e proprio linguaggio condiviso su Instagram e TikTok — uno specchio dei ricordi, delle trasformazioni e, in molti casi, della volontà di guardare al passato con affetto (e un pizzico di ironia).
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Camminare allunga la vita, con l’attività si guadagnano anni: lo studio
Next article
Iran, gli Usa attaccano l’isola di Kharg. Trump: “La Marina scorterà le petroliere”

POST RECENTI

Mondo

Un’icona senza volto? Ora Banksy ha un nome: ecco chi è

ROMA - Una delle figure più misteriose e affascinanti dell’arte contemporanea potrebbe finalmente essere più “umana” di quanto pensassimo. Secondo un’inchiesta giornalistica pubblicata oggi da...
Mondo

La chitarra di David Gilmour è stata battuta all’asta per 14,55 milioni di dollari

ROMA - Quattordici virgola cinquantacinque milioni di dollari. Ventuno minuti d'asta. Una Fender Stratocaster nera, graffi e scheggiature di vernice inclusi, è diventata giovedì la...
Mondo

In Italia si vive più a lungo, lo dice l’Eurostat: in quattro regioni l’aspettativa supera gli 85 anni

Di Alessio Pisanò BRUXELLES - Nel 2024 l'aspettativa di vita in Italia si conferma tra le più alte nell'Unione europea, con valori che nel Nord superano...
Mondo

Iran, al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa: “C’è il rischio di una guerra ibrida e di azioni terroristiche”

Foto: Quirinale/ X ROMA - "Il Consiglio Supremo di Difesa ha analizzato lo scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra in corso...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.