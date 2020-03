WhatsApp adesso supporta i suggerimenti dei contatti su iOS 13

WhatsApp ha ricevuto oggi un piccolo aggiornamento che mette i contatti dall’app di messaggistica nei suggerimenti di condivisione su iOS per un’esperienza più fluida.

L’aggiornamento rende più semplice la condivisione dei contenuti direttamente con i contatti in WhatsApp dal Web, dalle app e in qualsiasi altro luogo in cui è possibile accedere alla pagina di condivisione in iOS. In precedenza trovavamo già l’opzione per condividere su WhatsApp, ma adesso abbiamo anche i suggerimenti automatici per le varie persone con cui abbiamo chattato di recente,

