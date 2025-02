Whatsapp, arriva davvero la terza spunta blu?

ROMA – Una terza spunta blu su Whatsapp. La notizia sta facendo il giro del web da qualche giorno, le indiscrezioni comparse online sono diventate virali su TikTok. Ma a cosa servirebbe questa nuova funzionalità e soprattutto cosa c’è di vero? La famigerata terza spunta, a quanto si legge, avrebbe la funzione di segnalare se qualcuno fa uno screenshot della conversazione. Una questione di privacy, quindi, per segnalare a chi sta mandando i messaggi che la chat è in qualche modo sotto osservazione.

Attenzione però. Non c’è stato nessun annuncio ufficiale. Cercando in rete, infatti, si può chiaramente vedere che la notizia era già circolata nel 2021 finendo praticamente nel dimenticatoio delle cosiddette ‘fake news’.

LA BUFALA DELLA TERZA SPUNTA DI WHATSAPP

La notizia della terza spunta blu su whatsapp è, infatti, una vera e propria bufala. Ecco cosa scrive il Corriere della Sera: “C’è un ‘dettaglio’ che aiuta a comprendere quando possiamo aspettarci una novità di interesse pubblico come la famigerata terza spunta blu: le nuove funzionalità, anche quelle in beta, vengono annunciate sui blog ufficiali di Meta. E, in questo caso, non ci sono notizie confermate in quello dedicato proprio a WhatsApp. Ma c’è di più: anche il sito WhatsApp Beta Info (WABetaInfo.com), fonte affidabilissima per tutte le anticipazioni sull’app di Meta, non fa alcuna menzione della famigerata terza spunta blu. L’unica cosa che ci rimane è l’ironia sul web, che da almeno sei anni torna a far ridere sulla temutissima possibilità di essere beccati quando si fa uno screenshot”.

