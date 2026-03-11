mercoledì, 11 Marzo , 26

Sal Da Vinci, parla l’avvocato Claps: “Se le critiche diventano offese, agirà legalmente”

(Adnkronos) - "C'è differenza tra critica alla canzone...

Torino-Lione: svelata la prima talpa per lo scavo del tunnel base in Italia

(Adnkronos) - È lunga come due campi da...

Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale, la nuova battaglia sulle case italiane

(Adnkronos) - Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda tra...

Endometriosi e il dolore negato, l’indagine: “Spesso poco creduto e riconosciuto”

(Adnkronos) - Il dolore spesso non viene riconosciuto...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOWhatsapp, arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore
whatsapp,-arrivano-gli-account-per-under-13-gestiti-da-un-genitore
Whatsapp, arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Whatsapp, arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) –
Arrivano gli account Whatsapp per gli under 13, che saranno configurati e gestiti dai genitori. Lo annuncia Whatsapp, l’app di messaggistica detenuta dal gruppo Usa Meta, assicurando che saranno introdotti “nuovi controlli pensati per limitare la loro esperienza” alla messaggistica e alle chiamate, attraverso le impostazioni predefinite più rigorose. La novità è stata messa a punto “in collaborazione con famiglie ed esperti”, si spiega. “Implementeremo gradualmente gli account gestiti da un genitore nei prossimi mesi e non vediamo l’ora di ricevere i feedback degli utenti per continuare a sviluppare WhatsApp e offrire alle famiglie il modo più sicuro e privato per comunicare”. 

Gli account per i più giovani sono stati sviluppati in risposta ai feedback dei genitori, che “ci hanno espresso il desiderio di poter introdurre i propri preadolescenti a Whatsapp” attraverso un’esperienza pensata specificamente per gli under 13”. Dovranno essere creati e gestiti attivamente dai genitori o dai tutori e rimanere collegati al loro account Whatsapp. Consentono esclusivamente di effettuare chiamate e inviare messaggi”. In questo modo sarà possibile gestire chi può contattare i propri figli preadolescenti, i gruppi a cui possono accedere e le relative impostazioni sulla privacy. 

I genitori potranno decidere chi può contattare l’account e in quali gruppi è possibile entrare. Inoltre possono controllare le richieste di messaggi da parte di contatti sconosciuti e gestire le impostazioni sulla privacy dell’account.  

Previous article
Torino-Lione: svelata la prima talpa per lo scavo del tunnel base in Italia
Next article
Sal Da Vinci, parla l’avvocato Claps: “Se le critiche diventano offese, agirà legalmente”

POST RECENTI

Uncategorized

Sal Da Vinci, parla l’avvocato Claps: “Se le critiche diventano offese, agirà legalmente”

(Adnkronos) - "C'è differenza tra critica alla canzone e offesa personale". Così Carlo Claps, avvocato e amico di Sal Da Vinci, è intervenuto sulle...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Torino-Lione: svelata la prima talpa per lo scavo del tunnel base in Italia

(Adnkronos) - È lunga come due campi da calcio, pesa migliaia di tonnellate ed è progettata per scavare in diverse situazioni geologiche con coperture...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale, la nuova battaglia sulle case italiane

(Adnkronos) - Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attaccante 33enne argentino, in forza attualmente al Galatasaray, ha avviato,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Endometriosi e il dolore negato, l’indagine: “Spesso poco creduto e riconosciuto”

(Adnkronos) - Il dolore spesso non viene riconosciuto né creduto per chi soffre di endometriosi. È uno dei risultati che emergono da un sondaggio...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.