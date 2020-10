WhatsApp ci permetterà di effettuare acquisti direttamente dalle chat

Facebook vuole che più persone facciano acquisti su WhatsApp. In un aggiornamento, la società afferma che intende espandere le funzionalità di acquisto in-app alla sua piattaforma di messaggistica per offrire agli utenti più modi per acquistare prodotti direttamente dalle chat.

La dichiarazione dell’azienda non rivela molti dettagli, ma un video promozionale mostra come tali transazioni potrebbero funzionare: un utente invia un messaggio a un’azienda, che può rispondere con un collegamento a un catalogo di prodotti. L’acquirente può quindi aggiungere articoli al carrello e effettuare il pagamento direttamente dall’app.

