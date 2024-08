ROMA – Un username e un pin anche per Whatsapp. Ecco la novità dell’app di messaggistica istantanea di Meta più utilizzata al mondo. Ma a cosa serviranno? Aiuteranno gli utenti nella salvaguardia della privacy: come su Telegram, gli username consentiranno agli utenti di registrarsi con un nome da associare al proprio account senza condividere il proprio numero di telefono. Funzione utilissima a chi usa il telefono per lavoro, per chi vende e scambia oggetti online, o a chi si contatta solo per una volta, magari per organizzare un viaggio o un appuntamento. O semplicemente perchè non vogliamo scambiare il nostro numero di telefono.

Anche il codice Pin si associa a questa nuova funzionalità. Consentirà di entrare in contatto solo con chi si desidera, riducendo quindi spam e le conversazioni poco gradevoli e potenzialmente pericolose: un codice di quattro o sei cifre dovrà essere inserito da tutti coloro che vogliono avviare una conversazione con l’utente. E sarà necessario per chi vuole interagire con il nostro username.

Quando saranno disponibili queste nuove funzioni? Gli sviluppatori di Whatsapp le stanno testano e forse saranno già visibili nei prossimi aggiornamenti dell’app.

L'articolo Whatsapp, in arrivo username e pin: più privacy senza scambiare il numero di telefono proviene da Agenzia Dire.

