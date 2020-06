WhatsApp: in fase di rollout la funzione di trasferimento denaro e pagamento

La funzione di trasferimento denaro e pagamento di WhatsApp sono disponibili da oggi in Brasile e la società afferma che saranno disponibili per tutti gli utenti a livello globale entro pochi mesi.

WhatsApp ha annunciato la notizia in un post sul blog.

Siamo lieti di annunciare che a partire da oggi stiamo portando i pagamenti digitali agli utenti di WhatsApp in Brasile. Le persone saranno in grado di inviare denaro in modo sicuro o effettuare un acquisto da un’azienda locale direttamente dalla chat.

