WhatsApp, in Italia cambiano regole accesso per età

(Adnkronos) – WhatsApp fa scattare il semaforo verde per gli utenti di 13 anni, abbassando la soglia minima dell’età per l’utilizzo dell’app di messaggistica secondo le regole che entreranno in vigore dall’11 aprile. “L’età minima per l’uso di WhatsApp nell’area geografica europea passerà da 16 a 13 anni”, si legge sul blog di WhatsApp, che fa parte del gruppo Meta, nei termini di servizio per quanto riguarda le nuove norme di utilizzo. “Apporteremo, inoltre, modifiche ai nostri meccanismi di trasferimento dei dati internazionali – prosegue il contenuto – . Come sempre, i messaggi e le chiamate personali rimangono protetti dalla crittografia end-to end”.

“Aggiungeremo ulteriori informazioni ai nostri Termini in merito a linee guida e normative, che illustrano che cosa è consentito e che cosa non lo è su WhatsApp – si spiega ancora – . Forniremo dettagli sui nuovi requisiti Ue che consentono all’utente di inviare messaggi da WhatsApp ad App di terzi supportate”. “Continuando a utilizzare WhatsApp dopo l’11 aprile 2024, l’utente accetta i presenti aggiornamenti ai nostri Termini di servizio” concludono.