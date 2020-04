WhatsApp sta per introdurre novità nelle chiamate e videochiamate di gruppo

Nella versione beta di WhatsApp, precisamente la 2.20.50.23, è stata aggiunta una novità che verrà presto resa disponibile a tutti. Riguarda le chiamate di gruppo che supereranno il limite attuale di 4 persone.

In questo periodo molte persone utilizzano chiamate e videochiamate di gruppo per comunicare con i propri cari e con gli amici. Whatsapp permette di farlo fino a 4 persone contemporaneamente e per questa ragione le persone stanno preferendo altre applicazioni come Zoom, FaceTime ed altro ancora.

