WhatsApp sta testando la funzione di ricerca dei messaggi per data

WhatsApp si sta preparando ad aggiungere un’altra importante funzionalità alla sua applicazione.

La nuova funzionalità, come riportato da WABetaInfo, aggiungerà una nuova opzione di ricerca nelle chat, grazie alla quale gli utenti saranno in grado di cercare i messaggi per data. L’opzione Cerca per data è nelle prime fasi di sviluppo, quindi è probabile che non arriverà presto sui tuoi dispositivi.

A partire da ora, il rapporto suggerisce che la funzione di ricerca per data è in fase di elaborazione per WhatsApp per iOS.

