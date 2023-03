Whirlpool, Alessandro Perucchetti presidente attività Usa

“Entusiasta di contribuire alla crescita del business”

Roma, 20 mar. (askanews) – Whirlpool Corporation annuncia la nomina di Alessandro Perucchetti a presidente delle attività operative Usa dell’azienda. Perucchetti diventa anche membro del comitato esecutivo internazionale di Whirlpool Corporation.

Perucchetti supervisionerà le attività commerciali e aziendali di Whirlpool Corp. negli Stati Uniti, tra cui la strategia del brand, di marketing, delle vendite, e dei servizi al consumatore e della supply chain negli stabilimenti degli Stati Uniti e del Messico.

“Alessandro ha una comprovata esperienza, la sua leadership e la sua esperienza all’interno dell’azienda gli permettono di avere una prospettiva unica sul nostro business nordamericano – ha dichiarato Marc Bitzer, presidente e amministratore delegato di Whirlpool Corp -. Questo è un momento cruciale per il settore degli elettrodomestici e Alessandro è la persona ideale per guidare i brand in portafoglio e accelerare il ritmo dell’innovazione”.

“Sono entusiasta di tornare negli Stati Uniti per contribuire alla leadership di prodotto, alla crescita del nostro business diretto al consumatore e al proseguimento del lavoro svolto per costruire una catena di approvvigionamento resiliente – ha dichiarato Perucchetti -. Due terzi delle case americane contengono un prodotto Whirlpool. Si tratta di una responsabilità unica, che ci permette di concentrarci sul miglioramento della vita in casa”.

continua a leggere sul sito di riferimento