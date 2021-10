di Federico Sorrentino ROMA – Riprende al Mise il tavolo Whirlpool per scongiurare i licenziamenti del sito produttivo napoletano. Secondo quanto si apprende, al momento è in corso una riunione ristretta tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, la viceministra Alessandra Todde, e il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Il tavolo di ieri, durato quasi cinque ore, non ha portato alla fumata bianca. Oggi scadono i giorni previsti dalla procedura di licenziamento collettivo, senza un accordo ci saranno licenziamenti per quasi 350 persone.

TUTE BLU IN PROTESTA FUORI ALLA REGIONE CAMPANIA E AL TRIBUNALE DI NAPOLI

di Nadia Cozzolino

NAPOLI – E mentre al ministero dello Sviluppo economico il tavolo è stato riconvocato alle 12:15, a Napoli si svolge un presidio delle tute blu dello stabilimento di via Argine fuori al tribunale. Oggi, infatti, si tiene la prima udienza relativa al ricorso presentato dalle sigle Fim, Fiom e Uilm per condotta antisindacale della multinazionale.Le tute blu Whirlpool hanno manifestato davanti al consiglio regionale della Campania prima di recarsi davanti al palazzo di giustizia.”Il lavoro va difeso a Napoli, in Campania, in Itaia – dice Massimiliano Guglielmini della Fiom-Cgil regionale -, vanno difesi i diritti e la legalità. Siamo convinti che Whirlpool non stia rispettando le regole”.

L’articolo Whirpool, tavolo al Mise per scongiurare i licenziamenti. A Napoli lavoratori in protesta proviene da Ragionieri e previdenza.

