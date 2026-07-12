whisky,-the-glenturret-ha-lanciato-“eclosion”-in-4.600-bottiglie

Milano, 12 lug. (askanews) – The Glenturret ha presentato “Eclosion”, un single malt con una gradazione alcolica del 46,2%, prodotto in 4.600 bottiglie e destinato alla distribuzione internazionale. La maturazione è avvenuta prevalentemente in botti di rovere europeo già utilizzate per lo sherry, comprese botti ex Pedro Ximénez. Alla selezione è stata aggiunta una singola botte di rovere americano ex sherry, scelta per intervenire sull’equilibrio della composizione finale.

Il nome “Eclosion” indica il momento in cui qualcosa di nascosto emerge e diventa visibile. La distilleria ha collegato questo concetto al processo di maturazione del whisky e al suo passaggio dalla botte alla bottiglia. Il tema ritorna nella confezione, sulla quale un’ala di farfalla lascia intravedere solo una parte di un paesaggio astratto. L’immagine completa, ispirata alle Highlands scozzesi, compare sull’etichetta dopo l’apertura. Il progetto utilizza acquerelli, superfici in rilievo, incisioni e lavorazioni di stampa che riprendono la trama delle ali.

The Glenturret ha sede a Crieff, nel Perthshire, e fa risalire le proprie origini documentate al 1763, presentandosi come la più antica distilleria ancora attiva della Scozia. Dal 2019 appartiene a una società partecipata da Lalique Group e dall’imprenditore svizzero-americano Hansjorg Wyss, passaggio che ha accompagnato lo sviluppo delle edizioni limitate e delle attività di ospitalità. La produzione è entrata in una nuova fase nel 2025 con l’avvio dell’abbandono del malto torbato. Da quest’anno le espressioni torbate escono dalla gamma principale, mentre le riserve già maturate potranno ancora essere impiegate per imbottigliamenti successivi.

Accanto al whisky, la distilleria ha sviluppato insieme con Lalique un progetto gastronomico. Il ristorante “The Glenturret Lalique”, guidato dallo chef Mark Donald, ha conquistato la seconda stella Michelin nel 2024 e l’ha mantenuta nella Guida 2026.