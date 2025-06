whoopi-goldberg-a-un-posto-al-sole,-benigni-per-san-pietro:-la-rai-si-rifugia-nelle-certezze-(e-nelle-star)

ROMA – Chi l’avrebbe mai detto? Whoopi Goldberg in ‘Un Posto al Sole’.

E già questa basterebbe come notizia del giorno. Nel giorno della presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, l’attrice premio Oscar ha annunciato il suo ingresso nella soap più longeva della televisione italiana con un entusiasmo travolgente: “È un’idea folle ma meravigliosa. Non vedo l’ora”. Il suo italiano, ammette, non sarà perfetto, ma la curiosità del pubblico è garantita.

La Rai si affida quindi a Roberto Benigni, che si concederà – a servizio ridotto – con una serata evento dedicata a San Pietro, dopo il monologo ‘Il Sogno’ sull’Europa. Anche stavolta, Benigni preferisce il format che gli è più congeniale: una sola serata, massimo effetto, pochi rischi.

Il resto dei palinsesti Rai conferma un quadro già noto: Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci restano i pilastri dell’intrattenimento. Sanremo, Tale e Quale Show, The Voice Senior e Ballando con le Stelle sono il cuore dell’offerta.

Stefano De Martino, pur avendo conquistato il pubblico con ‘Affari Tuoi’, per ora viene centellinato: chi sperava in una sua promozione stabile in prima serata dovrà attendere.

Ma le incursioni internazionali non finiscono qui: anche Kevin Spacey sbarcherà in Rai, stavolta su RaiPlay, come ospite del programma Mini Market. Una scelta che farà sicuramente discutere, viste le polemiche che continuano a circondare l’attore.

FIORELLA MANNOIA, THE JACKAL ED ELETTRA LAMBORGHINI

Se il prime time di Rai1 si rifugia nelle certezze – serate evento, Fiorella Mannoia, Music Award con Conti e Incontrada, omaggio a Pino Daniele – Rai2 punta su un mix di volti consolidati e scommesse leggere: Diaco porterà Bellamà in prima serata, Elettra Lamborghini guiderà Boss in incognito, Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales saranno al timone di Freeze, un comedy show con celebrity, mentre The Jackal continuano a collezionare ingaggi con “Gli scatenati”, stavolta insieme a un gruppo di bambini. Un format ad alto rischio, ma dal sicuro appeal social.

Nel day time, tutto resta invariato: Eleonora Daniele, Caterina Balivo e Alberto Matano confermati su Rai1, così come il preserale che vedrà Pino Insegno fino a ottobre prima di lasciare spazio a Marco Liorni con L’Eredità. Piccole rivoluzioni nel weekend, con Elisa Isoardi che approda al sabato pomeriggio con “Bar Centrale” e Nunzia De Girolamo in arrivo sempre di sabato. A Domenica In si affiancherà Gabriele Corsi accanto a Mara Venier.

L’APPROFONDIMENTO

Sul fronte approfondimento, restano Vespa, Damilano, Gomez, Infante, Maggioni e Sabrina Giannini con ‘Indovina chi viene a cena’. Ma i palinsesti sono segnati dai tagli: Report passa da 28 a 24 puntate, FarWest da 28 a 22, Presadiretta da 16 a 14. La Rai motiva con i vincoli della Legge di Bilancio: 8 milioni da risparmiare nel 2025 e 17 nel 2026.

Alberto Angela resta trino, con ‘Stanotte a’, ‘Ulisse’ e ‘Passaggio a Nord Ovest’. Monica Setta si sdoppia tra ‘Storie di donne al bivio weekend’ e ‘Unomattina in famiglia’. E se torna su Rai2 ‘Il Processo del lunedì’ con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, escono di scena Paola Perego e Simona Ventura, confermata l’assenza di “Citofonare Rai2”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it