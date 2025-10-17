will-smith-risponde-a-sinner:-“interpretarlo-in-un-film?-ci-sto”

ROMA – “Se ci fosse un film di Hollywood su di te da quale attore vorresti essere interpretato?”. La risposta di Jannik Sinner a questa domanda, alla vigilia del Six Kings Slam, ha spiazzato tanti: “Facciamo Will Smith, perché no. Sarebbe diverso, ma bello”. Il video sui social si diffonde a vista d’occhio. Anche perché lo pubblica Turki Alalshikh, l’uomo che sta dietro a tutti i grandi eventi, non solo sportivi, che si organizzano in Arabia Saudita, compreso il Six Kings Slam. Evidentemente lo stesso attore lo vede, e si candida con una foto pubblicata nelle storie Instagram che altrettanto evidentemente diventa presto un tema caldo sui social. “Io ci sto” gli risponde Will Smith, con un fotomontaggio. Ha messo il suo volto al posto di quello di Sinner, lasciando però gli inconfondibili capelli dell’altoatesino, mentre alza il trofeo di Wimbledon.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it