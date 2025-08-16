william-e-kate-presto-nella-nuova-casa:-trasloco-entro-l’anno-a-forest-lodge

(Adnkronos) – Il principe e la principessa del Galles, William e Kate, si trasferiranno in una nuova residenza, nel Forest Lodge, un complesso con otto camere da letto nel Windsor Great Park, insieme ai figli George, Charlotte e Louis. “La famiglia reale traslocherà entro la fine dell’anno”, ha dichiarato un portavoce di Kensington Palace. Secondo quanto riferito dal quotidiano The Sun, la coppia reale sta pagando di tasca propria i lavori di ristrutturazione, evitando così costi aggiuntivi per i contribuenti, e spera di traslocare entro Natale. È probabile che rimarranno nella residenza anche dopo la successione al trono di William, secondo quanto riportato dal tabloid.

A giugno scorso sono state presentate al Royal Borough di Windsor e al comune di Maidenhead le domande per ottenere i permessi per i lavori di ristrutturazione interna ed esterna del Forest Lodge. I piani, approvati all’inizio di agosto, prevedono nuove porte e finestre, la rimozione di pareti interne, la ristrutturazione dei soffitti e nuovi pavimenti. I lavori sarebbero già iniziati. Non si tratta del primo trasloco per William e Kate: nell’estate 2022 la famiglia si era trasferita a Windsor dal loro appartamento a Kensington Palace, nel centro di Londra, dopo aver iscritto i figli al vicino istituto Lambrook School.

Ma ora, rivela il Sun, si dice che sperino in un nuovo capitolo, lasciandosi alle spalle i brutti ricordi degli ultimi tre anni difficili, durante i quali hanno dovuto affrontare la morte della regina Elisabetta, la diagnosi di cancro di re Carlo e quella di Kate. “Si tratta di una decisione a lungo termine – ha dichiarato una fonte -. La considerano la loro casa per sempre”.

Nel 2001, Forest Lodge è stato sottoposto a lavori di restauro da 1,5 milioni di sterline (circa 1,7 milioni di euro) ed è stato messo in affitto per 15.000 sterline al mese (circa 17.000 euro). Le immagini interne della casa scattate all’epoca mostravano la proprietà con le sue murature originali, elaborate cornici in gesso, decorazioni sul soffitto a volta, caminetti in marmo e finestre veneziane. Secondo il Sun, Forest Lodge varrebbe circa 16 milioni di sterline sul mercato (circa 18 milioni di euro). La tenuta, di proprietà del re come parte della ‘Crown Estate’, portafoglio finanziario della Corona britannica, dista solo quattro miglia dalla loro attuale residenza principale, Adelaide Cottage.