AGI – Hanno chiesto di essere messi nel reparto protetto del carcere di Rebibbia, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e il loro amico Mario Pincarelli, arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto tra sabato e domenica scorsa a Colleferro, vicino Roma. La richiesta è arrivata dai legali dei giovani che l’hanno motivata con l’esigenza di una maggiore sicurezza. A rivelarlo è stato il garante dei Detenuti del Lazio, Stefano Anastasia.

I tre in questo momento si trovano, come tutti i neodetenuti, in regime di isolamento in base alle normative anti-Covid. Hanno chiesto però che al termine dei giorni di quarantena possano avere un regime di protezione all’interno del penitenziario romano,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Willy: gli arrestati chiedono di stare nel reparto protetto. Temono la vendetta del carcere proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento