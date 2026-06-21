domenica, 21 Giugno , 26

Mondiali, oggi Uruguay-Capo Verde – Diretta

(Adnkronos) - L'Uruguay torna in campo ai Mondiali...

Sorelle scomparse, Tg1: “Ritrovate vive e in buone condizioni a Formia”

(Adnkronos) - Sono state ritrovate oggi, domenica 21...

Trump, nuovo attacco a Meloni: “Italia non ci ha aiutato, noi l’abbiamo sempre difesa”

(Adnkronos) - Nuovo attacco di Donald Trump alla...

Mondiali, caos in Belgio-Iran: gol di Taremi annullato tra le proteste. Cos’è successo

(Adnkronos) - Subito un colpo di scena durante...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOWimbledon, adesso è ufficiale: Serena Williams giocherà anche il torneo di singolare
wimbledon,-adesso-e-ufficiale:-serena-williams-giochera-anche-il-torneo-di-singolare
Wimbledon, adesso è ufficiale: Serena Williams giocherà anche il torneo di singolare
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, adesso è ufficiale: Serena Williams giocherà anche il torneo di singolare

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – Un ritorno in grande stile. Non soltanto il torneo di doppio al fianco della sorella Venus, ma anche nel singolare femminile di Wimbledon 2026. Serena Williams sarà ai nastri di partenza del terzo Slam della stagione e la notizia è stata ufficializzata oggi, domenica 21 giugno, dai profili social del torneo. La fuoriclasse americana, 44 anni, ha vinto lo Slam inglese per sette volte in carriera e tornerà sui prati dell’All England Club grazie a una wild card concessa dagli organizzatori del torneo. 

 

Per l’ex numero uno del mondo si tratta di un ritorno significativo, visto che non scende in campo in un incontro di singolare dagli Us Open 2022. Allora, il suo cammino si fermò al terzo turno contro l’australiana Ajla Tomljanovic.  

Serena Williams, 23 volte campionessa Slam, era già tornata in campo qualche giorno fa nel doppio del Queen’s, in coppia con Victoria Mboko. Il torneo si era però chiuso con un ritiro, a causa dell’infortunio della sua compagna di squadra.  

Previous article
Trump, nuovo attacco a Meloni: “Italia non ci ha aiutato, noi l’abbiamo sempre difesa”
Next article
Trump: difeso Italia per decenni, ora non difende noi, non va bene

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, oggi Uruguay-Capo Verde – Diretta

(Adnkronos) - L'Uruguay torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, tra domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno (ora italiana), la Celeste del ct...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sorelle scomparse, Tg1: “Ritrovate vive e in buone condizioni a Formia”

(Adnkronos) - Sono state ritrovate oggi, domenica 21 giugno, vive e in buona salute le sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump, nuovo attacco a Meloni: “Italia non ci ha aiutato, noi l’abbiamo sempre difesa”

(Adnkronos) - Nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all'Italia. "Dopo i trilioni di dollari" che gli Stati Uniti...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, caos in Belgio-Iran: gol di Taremi annullato tra le proteste. Cos’è successo

(Adnkronos) - Subito un colpo di scena durante Belgio-Iran, partita del gruppo G dei Mondiali giocata oggi, domenica 21 giugno. Intorno alla metà del...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.