wimbledon,-alcaraz-e-fritz-in-semifinale.-tra-le-donne-ok-sabalenka-e-anisimova

(Adnkronos) – Lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz in semifinale a Wimbledon nella parte bassa del tabellone del singolare maschile. Alcaraz, numero 2 del seeding e campione in carica, nei quarti batte il britannico Cameron Norrie per 6-2, 6-3, 6-3. L’iberico sfiderà Fritz, testa di serie numero 5, che batte il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 17, per 6-3, 6-4, 1-6 7-6 (7-4) in 2h36′.

Aryna Sabalenka rischia ma vola in semifinale a Wimbledon. La bielorussa, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 8 luglio sconfigge la tedesca Laura Siegemund, numero 104 del ranking. Sabalenka si impone in rimonta per 4-6, 6-2, 6-4 risalendo dal 3-4 nel terzo set e chiudendo la sfida dopo 2h53′. Sabalenka affronterà la statunitense Amanda Anisimova che nei quarti batte la russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-1, 7-6 (11-9).

Domani in campo Jannik Sinner contro Ben Shelton e Flavio Cobolli contro Novak Djokovic.