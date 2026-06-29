lunedì, 29 Giugno , 26

Wimbledon, torna la tradizionale ‘coda’ per accaparrarsi gli ultimi biglietti

(Adnkronos) - Come da tradizione anche quest'anno, nel...

Maresca nuovo allenatore del Manchester City, prende il posto di Guardiola

(Adnkronos) - Il Manchester City ha ufficialmente il...

Sinner perde un set a Wimbledon e ‘preoccupa’: “Che gli succede?”

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'preoccupa' a Wimbledon 2026....

Tumori, Gridelli: “Con immunoterapia riduzione rischio di morte del 27%”

(Adnkronos) - "L'immunoterapia è stata sperimentata prima nelle...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOWimbledon, finisce la protesta per 'caso montepremi': "Incontri costruttivi"
wimbledon,-finisce-la-protesta-per-‘caso-montepremi’:-“incontri-costruttivi”
Wimbledon, finisce la protesta per ‘caso montepremi’: “Incontri costruttivi”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, finisce la protesta per ‘caso montepremi’: “Incontri costruttivi”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
I migliori tennisti, tra cui i numeri uno al mondo Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, hanno fermato la loro protesta contro i premi in denaro ritenuti troppo bassi a Wimbledon, come annunciato oggi dai rappresentanti dei giocatori. I tennisti avevano deciso di limitare le loro conferenze stampa a 15 minuti durante la prima settimana di Wimbledon, estendendo una protesta simile a quella intrapresa per gli incontri con i media prima del torneo al Roland Garros a maggio. I giocatori sostenevano di ricevere attualmente solo il 15% dei ricavi dei tornei del Grande Slam, chiedendo invece il 22%. Wimbledon ha aumentato i premi in denaro del 20%, una mossa che i giocatori hanno definito come un “gradito passo avanti”. 

I rappresentanti dei giocatori il giorno dell’inaugurazione del torneo, avevano detto che “i giocatori hanno confermato la ripresa dei normali impegni con i media” dopo aver tenuto “incontri costruttivi”. “Questa decisione si basa sull’impegno di Wimbledon a presentare proposte specifiche, anche se le questioni di fondo rimangono irrisolte e i giocatori valuteranno attentamente le proposte una volta ricevute”, si legge nella dichiarazione. “Il dialogo con Wimbledon e gli altri tornei del Grande Slam proseguirà”.
 

La presidente dell’All England Club, Sally Bolton, ha espresso sollievo per il fatto che la protesta non sarebbe continuata durante il torneo. “Penso sia un’ottima notizia che ora noi e loro possiamo concentrarci sui campionati e sul tennis”, ha dichiarato ai giornalisti. “Abbiamo avuto delle conversazioni davvero proficue durante il fine settimana, molto positive, e abbiamo sostanzialmente confermato quanto già concordato in precedenza, ovvero la volontà di proseguire con un dialogo costruttivo”. I campioni dei singolari di Wimbledon intascheranno 3,6 milioni di sterline, una cifra superiore ai 3 milioni di sterline guadagnati nel 2025, da Iga Swiatek e Jannik Sinner.  

Previous article
Luglio caldo per gli scioperi nei trasporti, il 5 è la giornata nera per i voli
Next article
Germania, sparatoria in una struttura per minori: cinque morti, un arresto

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, torna la tradizionale ‘coda’ per accaparrarsi gli ultimi biglietti

(Adnkronos) - Come da tradizione anche quest'anno, nel giorno dell'esordio di Jannik Sinner, fuori dai cancelli di Wimbledon 2026 si è assistito a una...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Maresca nuovo allenatore del Manchester City, prende il posto di Guardiola

(Adnkronos) - Il Manchester City ha ufficialmente il nuovo allenatore. E' l'italiano Enzo Maresca che prende il posto di Pep Giuardiola. Il tecnico ha...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner perde un set a Wimbledon e ‘preoccupa’: “Che gli succede?”

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'preoccupa' a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, il tennista azzurro ha sfidato il serbo Miomir Kecmanovic nel primo turno...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tumori, Gridelli: “Con immunoterapia riduzione rischio di morte del 27%”

(Adnkronos) - "L'immunoterapia è stata sperimentata prima nelle fasi avanzate di malattia, dove ha dimostrato dei benefici importanti in termini di sopravvivenza. Il valore...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.