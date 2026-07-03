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Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Djokovic, i match di giornata e dove vederli
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Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Djokovic, i match di giornata e dove vederli

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(Adnkronos) – Quinta giornata di match domani a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, contro lo statunitense Jenson Brooksby nel terzo turno dello Slam inglese. la giornata vedrà in campo anche il sette volte campione a Londra, il serbo Novak Djokovic, contro il francese Arthur Rinderknech. A seguire, sul Centrale, toccherà alla numero 1 del ranking Wta Aryna Sabalenka. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming.  

 

Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon: 

Campo Centrale
 

Ore 14.30 Rinderknech-Djokovic 

a seguire Sabalenka-Ostapenko 

a seguire Auger Aliassime-Zheng 

Campo 1
 

Ore 14.00 Kasatkina-Osaka 

a seguire Sinner-Brooksby 

a seguire Liu-Gauff 

Campo 2
 

Ore 12 Safiullin-Fonseca 

a seguire Pegula-Bouzas Maneiro 

a seguire Hurkacz-Paul 

Campo 3
 

Ore 12 Bencic-Kalinskaya 

a seguire Struff-Medvedev 

a seguire Muchova-Sawangkaew 

Campo 12
 

Ore 12 Alexandrova-Jovic 

a seguire Davidovich Fokina-Fucsovics 

Campo 18
 

Ore 12 Jodar-Mochizuku 

a seguire Bartunkova-Krejcikova 

 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

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