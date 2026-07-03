wimbledon,-il-programma-di-oggi:-da-sinner-a-djokovic,-i-match-di-giornata-e-dove-vederli

(Adnkronos) – Quinta giornata di match domani a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, contro lo statunitense Jenson Brooksby nel terzo turno dello Slam inglese. la giornata vedrà in campo anche il sette volte campione a Londra, il serbo Novak Djokovic, contro il francese Arthur Rinderknech. A seguire, sul Centrale, toccherà alla numero 1 del ranking Wta Aryna Sabalenka. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming.

Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon:

Campo Centrale



Ore 14.30 Rinderknech-Djokovic

a seguire Sabalenka-Ostapenko

a seguire Auger Aliassime-Zheng

Campo 1



Ore 14.00 Kasatkina-Osaka

a seguire Sinner-Brooksby

a seguire Liu-Gauff

Campo 2



Ore 12 Safiullin-Fonseca

a seguire Pegula-Bouzas Maneiro

a seguire Hurkacz-Paul

Campo 3



Ore 12 Bencic-Kalinskaya

a seguire Struff-Medvedev

a seguire Muchova-Sawangkaew

Campo 12



Ore 12 Alexandrova-Jovic

a seguire Davidovich Fokina-Fucsovics

Campo 18



Ore 12 Jodar-Mochizuku

a seguire Bartunkova-Krejcikova

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.