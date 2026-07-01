mercoledì, 1 Luglio , 26

Elisa Claps, il fratello Gildo a ‘Chi l’ha visto?’: “Riaperte indagini su ritrovamento corpo e complicità”

(Adnkronos) - "Da due anni la Procura...

Civitanova Marche, 62enne ucciso a coltellate in casa

(Adnkronos) - Un uomo di 62 anni, Marco...

Tonali al Tottenham per 100 milioni di sterline, acquisto record

(Adnkronos) - Sandro Tonali al Tottenham per 100...

Mondiali, Belgio-Senegal – Diretta

(Adnkronos) - Alle 22 in campo a Seattle...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOWimbledon, lo scherzo di Djokovic e la raccattapalle trema
wimbledon,-lo-scherzo-di-djokovic-e-la-raccattapalle-trema
Wimbledon, lo scherzo di Djokovic e la raccattapalle trema
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, lo scherzo di Djokovic e la raccattapalle trema

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Novak Djokovic si prende gioco bonariamente di una raccattapalle a Wimbledon. Nel match del secondo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas, ultimo incontro della giornata sul Campo Centrale, il fuoriclasse serbo chiede l’aiuto di una ballgirl per rimuovere un’etichetta fastidiosa dall’interno della manica della maglietta. La ragazza si mette all’opera con un paio di forbici e esegue. 

 

Djokovic, all’improvviso, scatta: sembra che la raccattapalle, per errore, abbia ferito il tennista con l”arnese’. La giovane salta indietro con un’espressione preoccupata per il danno procurato al fuoriclasse. E’ solo uno scherzo: grasse risate di Djokovic, la ballgirl può tornare a respirare. 

Previous article
Elisa Claps, il fratello Gildo a ‘Chi l’ha visto?’: “Riaperte indagini su ritrovamento corpo e complicità”
Next article
Venezuela, il bilancio delle vittime sale a 2295. Si è conclusa la missione dei vigili del fuoco italiani nel Paese

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Elisa Claps, il fratello Gildo a ‘Chi l’ha visto?’: “Riaperte indagini su ritrovamento corpo e complicità”

(Adnkronos) - "Da due anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità". Lo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Civitanova Marche, 62enne ucciso a coltellate in casa

(Adnkronos) - Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Matteotti, a Civitanova Marche, ucciso...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tonali al Tottenham per 100 milioni di sterline, acquisto record

(Adnkronos) - Sandro Tonali al Tottenham per 100 milioni di sterline. Gli Spurs prendono il centrocampista italiano dal Newcastle con l'acquisto più ricco della...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, Belgio-Senegal – Diretta

(Adnkronos) - Alle 22 in campo a Seattle Belgio e Senegal nel secondo dei sedicesimi di finale del mondiale 2026. Nel primo l'Inghilterra ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.