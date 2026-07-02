giovedì, 2 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOWimbledon, oggi Berrettini-Fils al secondo turno - Diretta
wimbledon,-oggi-berrettini-fils-al-secondo-turno-–-diretta
Wimbledon, oggi Berrettini-Fils al secondo turno – Diretta
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, oggi Berrettini-Fils al secondo turno – Diretta

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il tennista azzurro affronta il francese Arthur Fils – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Londra, di cui Jannik Sinner è campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno. 

Dove vedere il match? Berrettini-Fils sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

I due tennisti si sono sfidati in un solo precedente, vinto dal francese nell’Atp di Tokyo del 2024, con l’azzurro costretto a ritirarsi dopo il primo set. 

Previous article
Bellet (Acto Italia): “Diagnosi tardive a cancro ovarico accesso difficile a terapie”
Next article
Scopinaro (Uniamo): “12 anni di MonitoRare raccontano realtà e progressi”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fisco, Savino: “Governo lavora per sistema più equo moderno e favorevole a crescita”

(Adnkronos) - "Il titolo del Forum Federmanager 'Connessi per crescere' è particolarmente efficace perché richiama due parole decisive per il futuro del paese: connessione...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Salute, Siracusano (Css): “Educare a utilizzo più corretto degli strumenti digitali”

(Adnkronos) - Quando si parla di salute mentale dei giovani nell’era degli algoritmi “le strategie da mettere in atto possono essere di tipo regolatorio,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Salute, Angelelli (Cei): “Social e Ai comportano rischio danni mentali per i giovani”

(Adnkronos) - “La comunità scientifica evidenzia tutta una serie di rischi per i nostri giovani che non sono più ipotetici ma reali. L'esposizione a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Salute, Tonon (UniBo): “Cervello adolescenti più vulnerabile a dispositivi tecnologici”

(Adnkronos) - “Sono sempre più numerosi gli studi scientifici che convergono nel dimostrare che il cervello degli adolescenti è particolarmente vulnerabile all'esposizione incontrollata e...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.