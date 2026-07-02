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Wimbledon, oggi Paolini-Golubic: orario, precedenti e dove vederla in tv
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, oggi Paolini-Golubic: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna protagonista a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, la tennista azzurra sfida la svizzera Viktorija Golubic – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Londra. Paolini, reduce dall’eliminazione al secondo turno del Roland Garros, all’esordio ha eliminato Montgomery in rimonta, mentre Golubic ha superato Shymanovich. 

 

La sfida tra Paolini e Golubic è in programma oggi, giovedì 2 luglio, non prima delle 17.30, con il match che è fissato come quarto incontro del campo 2. Le due tenniste si sono affrontate in tre precedenti, con la svizzera che conduce due vittorie a una nel parziale. 

 

Paolini-Golubic sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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