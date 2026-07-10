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Wimbledon, oggi Zverev-Fery – Diretta
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, oggi Zverev-Fery – Diretta

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By Redazione-web

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(Adnkronos) – Alle 14.30 in campo Alexander Zverev e Arthur Fery per la prima semifinale di Wimbledon. Oggi, venerdì 10 luglio, sul campo centrale dell’All England Club di Londra, il 29enne tedesco, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, sfida il 23enne inglese, numero 114 del ranking Atp, in tabellone grazie a una wild card e grande favorito del pubblico londinese. Il campione in carica del Roland Garros, arriva dal successo nei quarti di finale contro lo statunitense Taylor Fritz, mentre Fery ha eliminato Flavio Cobolli nell’ultimo match. Zverev-Fery sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

 

Il vincente affronterà chi avrà la meglio tra l’azzurro Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic, in campo a seguire sul campo centrale 

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