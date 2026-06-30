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Wimbledon, Paolini-Montgomery e Grant-Boulter – Diretta
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, Paolini-Montgomery e Grant-Boulter – Diretta

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(Adnkronos) – Esordio a Wimbledon per due azzurre, entrambe in campo a mezzogiorno. Paolini, numero 17 del mondo e 13 del seeding, affronta sul campo numero 12, la statunitense Robin Montgomery, numero 195 del ranking Wta e passata attraverso le qualificazioni. Tyra Caterina Grant, numero 172 del mondo e anche lei qualificata, sfida la britannica Katie Boulter. Ieri sconfitta per la terza azzurra in tabellone, Elisabatta Cocciaretto sconfitta al terzo set dalla cinese Wang Xinyu. I match delle italiane saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su Now. 

 

In serata attesa per il ritorno di Serena Williams a 44 anni. La vincitrice di 23 titoli dello Slam giocherà il terzo incontro sul campo centrale contro l’australiana Maya Joint  

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