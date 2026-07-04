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Wimbledon, Serena Williams costretta a ritirarsi dal doppio
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Wimbledon, Serena Williams costretta a ritirarsi dal doppio

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By Redazione-web

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Serena Williams si ritira dal doppio a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la tennista americana, rientrata nel circuito singolare proprio nello Slam di Londra, dove è stata eliminata al primo turno, avrebbe dovuto giocare anche in doppio insieme alla sorella Venus Williams, ma è stata costretta al forfait a causa dell’infortunio accusato al ginocchio. 

“Sono distrutto dal dover ritirarmi dal doppio”, ha scritto Serena Williams sul proprio profilo Instagram, “tornare a competere di nuovo è stato un dono, e l’opportunità di giocare insieme a Venus una volta di più significava tutto per me. Ho fatto di tutto per essere pronta, ma purtroppo il mio ginocchio non è ancora pronto a competere”. 

 

“Sono particolarmente grata al direttore del torneo, Jamie Baker, e all’intero team del torneo per avermi dato ogni opportunità di giocare qui. Grazie ai tifosi per il vostro incredibile supporto e per aver reso questo ritorno così significativo… Tutto ciò che posso dire è di restare sintonizzati su una città vicina a voi…”. 

 

“La foto delle siringhe mostra il fluido che hanno staccato dal mio ginocchio dopo la mia partita singola… yikes!”, ha continuato Williams, lasciandosi andare a un’espressione di disgusto, “la buona notizia è che il mio ginocchio non dovrebbe gonfiarsi o raccogliere così tanto fluido di nuovo. La cattiva notizia è che, anche se ho provato, non sono riuscita a prepararlo per il doppio”. 

 

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