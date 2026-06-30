Wimbledon, Serena Williams torna in campo: l’accoglienza è da brividi

(Adnkronos) – Un ritorno in grande stile, un’accoglienza da brividi. Serena Williams rimette piede in campo a Wimbledon e l’accoglienza del Centrale è da favola. All’ingresso della fuoriclasse americana, wild card a 44 anni e oggi impegnata contro Maya Joint, il pubblico del Centrale si emoziona e concede il giusto tributo a una campionessa leggendaria. Per lei, entrata in campo con le cuffie per non perdere la concentrazione prima del match, un sorriso appena accennato e una pioggia di applausi da parte dei tifosi presenti.

Un ritorno in campo ad alto tasso di emotività per Serena Williams, sette volte campionessa a Londra, che prenderà parte anche al torneo di doppio insieme alla sorella Venus.