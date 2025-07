wimbledon,-sinner-e-il-ritiro-di-dimitrov:-“e’-un-momento-triste,-non-una-vittoria”

(Adnkronos) – “Non mi sento un vincitore”. Jannik Sinner non esulta per il passaggio del turno ai quarti di finale di Wimbledon. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha beneficiato del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, k.o. per un infortunio al muscolo pettorale dopo aver vinto i primi 2 set. Sinner, condizionato da un fastidio al gomito per una caduta nel primo set, alla fine passa ai quarti in una serata da dimenticare.

“E’ stato così sfortunato negli ultimi 2 anni, è un giocatore incredibile. Ha faticato molto con gli infortuni negli ultimi Slam. Mi dispiace vederlo in queste condizioni, avrebbe meritato di giocare il prossimo turno e spero che recuperi in fretta. E’ uno dei giocatori che lavora di più nel circuito, gli auguro solo il meglio. Questa non è affatto una vittoria, è un momento triste”, dice l’azzurro nell’intervista post-partita.