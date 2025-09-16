martedì, 16 Settembre , 25

Brasile, Bolsonaro ricoverato d’urgenza dopo un malessere

(Adnkronos) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 16 settembre

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso...

Fedez a La Zanzara, Cruciani: “Chiara Ferragni è nel palazzo”

(Adnkronos) - "C'è un giallo che dobbiamo risolvere..."....

Torino, prof israeliano sospeso dal rettore del Politenico: aveva difeso Idf durante lezione

(Adnkronos) - Avrebbe difeso l'Idf durante la lezione...
windsor-si-prepara-a-trump,-fra-residenti-e-turisti-divisi
Windsor si prepara a Trump, fra residenti e turisti divisi

Windsor si prepara a Trump, fra residenti e turisti divisi

Video NewsWindsor si prepara a Trump, fra residenti e turisti divisi
Redazione-web
Di Redazione-web

Molti sono “poco felici” del suo arrivo, qualcuno attende Melania

Londra, 16 set. (askanews) – I britannici si preparano all’arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si recherà anche a Windsor per incontrare Re Carlo III. Molti si dicono scontenti del suo arrivo, ritenendolo “inidoneo” a guidare un Paese come l’America e criticando le sue politiche “da bullo”, qualcuno invece sostiene che la gente è impaziente di vedere l’incontro del presidente con la famiglia reale, e attende in particolare l’arrivo di Melania.”Non sono affatto felice di Trump come Presidente. E, di conseguenza, non sono felice di vederlo in questo Paese” affermaun pensionato e residente a Windsor. “Non credo che sia onesto, le sue politiche sono in molti casi puro bullismo. È un sessista. E non è il tipo di persona che dovrebbe guidare un Paese come l’America”.”Sono molto infelice – dice una donna – da un lato, abbiamo Lord Mandelson che è stato licenziato perché era un buon amico di Epstein. Eppure l’altro buon amico di Epstein sta venendo a Windsor a grandi spese del pubblico britannico per una visita di Stato. Non sono affatto felice di averlo qui”.Un’altra donna in visita a Windsor invece sostiene: “Questa è la seconda visita di stato ed è il presidente dell’America, uno dei nostri più grandi alleati,… e sta portando qui Melania. E lei ha molto potere, è una grande First Lady… Sarebbe bello se potessimo tutti sederci per un buon tè pomeridiano con panini e torte e avere una discussione civile, e se il signor Putin venisse ad assaggiare dei panini all’uovo con maionese o una fetta di Victoria sponge cake e dicesse ‘ora insomma finiamola, ok. Ora basta’”…

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.