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“Wine Lab Torino” di Partesa: il 20 aprile 75 Cantine allo Stadio
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“Wine Lab Torino” di Partesa: il 20 aprile 75 Cantine allo Stadio

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Milano, 18 apr. (askanews) – Settantacinque Cantine da Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Stati Uniti e Argentina saranno protagoniste lunedì 20 aprile di “Wine Lab Torino”, la tappa piemontese del format firmato Partesa dedicato agli operatori del fuoricasa. L’appuntamento si terrà allo Stadio Olimpico Grande Torino dalle 11 alle 18.30, con ingresso gratuito riservato agli operatori del settore previa registrazione online.

La giornata è pensata per mettere in contatto gestori di locali e produttori selezionati all’interno del portafoglio vino di Partesa. Per gli operatori piemontesi sarà l’occasione per incontrare da vicino le aziende presenti, assaggiare le etichette in degustazione e approfondire proposte provenienti dall’Italia e dall’estero.

“Wine Lab Torino” rientra nel calendario dei “Wine Lab”, gli incontri itineranti con cui Partesa sviluppa il proprio lavoro nel vino all’interno del canale Ho.Re.Ca. La società seleziona infatti le Cantine coinvolte nelle varie tappe da un portfolio che comprende oltre 130 aziende di Italia, Europa e Usa. Accanto alla degustazione, l’evento punta anche sul versante consulenziale. Nel corso della giornata i partecipanti potranno confrontarsi con i venditori e con i Wine Specialist di Partesa, che affiancano i gestori dei locali nella costruzione della carta vini e nelle scelte legate all’offerta.

Partesa, parte del Gruppo Heineken Italia, opera da 37 anni nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Horeca. È attiva in 15 regioni e conta oltre 37mila clienti.

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