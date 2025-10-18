“wine-lab-torino”:-giro-d’italia-enoico-di-partesa-fa-tappa-in-piemonte

Milano, 18 ott. (askanews) – Prosegue l’edizione 2025 del giro d’Italia enoico promosso da Partesa, società attiva nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Horeca. L’iniziativa arriva in Piemonte con il “Wine Lab Torino”, in programma lunedì 20 ottobre dalle 11 alle 18 alla Villa Sassi, in strada al traforo di Pino 47.

L’evento è pensato per favorire l’incontro tra gli operatori del fuoricasa e i produttori del portfolio di Partesa, selezionati tra oltre 130 Cantine italiane, europee e statunitensi. A Torino saranno presenti più di 50 aziende provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Austria, Slovenia e California. I gestori di locali e i professionisti del settore potranno degustare numerose etichette e confrontarsi direttamente con i produttori.

I partecipanti potranno contare sulla consulenza dei venditori e dei wine specialist di Partesa, formati attraverso i programmi di Università della Birra e della Cantera del Vino, con l’obiettivo di supportare la definizione della carta dei vini e le scelte gestionali.

Oltre alla distribuzione di oltre 7.400 referenze tra birra, vino, spirits, bevande analcoliche e food, Partesa mette a disposizione strumenti e servizi digitali per il canale Ho.Re.Ca., tra cui la piattaforma eazle per gli acquisti B2B e il portale Partesa for Wine, con notizie e format divulgativi come il talk show Fulgor Wine Theatre e i podcast “Wine Cube: storie dal mondo del vino” e “Vino in pillole”.

Dopo la tappa piemontese, il Wine Lab proseguirà in Abruzzo, a Miglianico (Chieti).