“wine-list-on-tour”:-il-4-maggio-a-roma-300-vini-in-degustazione

Milano, 26 apr. (askanews) – “Wine List on Tour” arriva per la prima volta a Roma il 4 maggio con una giornata dedicata al ruolo dei sommelier nel racconto contemporaneo del vino. L’appuntamento, in programma a Palazzo Ripetta, riunirà 50 professionisti della sala e 300 etichette in degustazione, con un format costruito sul rapporto tra selezione, servizio ed esperienza gastronomica. Il progetto nasce all’interno della Milano Wine Week e si inserisce nel percorso di “Wine List Italia”, avviato quattro anni fa per valorizzare la sommellerie italiana. La tappa romana amplia il raggio d’azione del format con l’obiettivo di costruire nuove connessioni tra ristoranti, Cantine e professionisti della sala, rafforzando il ruolo di chi ogni giorno media tra produzione e consumo.

“Arrivare a Roma, per la prima volta, con ‘Wine List on Tour’ significa molto più che aggiungere una tappa al nostro percorso: significa entrare nel cuore simbolico dell’ospitalità italiana e in una delle capitali mondiali della ristorazione” ha spiegato Federico Gordini, ideatore del progetto e presidente della Milano Wine Week, aggiungendo che “è il momento culminante di un percorso che oggi coincide sempre più con un movimento capace di coinvolgere professionisti, ristoranti e cantine in tutta Italia, con l’obiettivo di costruire una nuova consapevolezza attorno al valore della sala”.

La selezione dei vini sarà affidata direttamente ai sommelier coinvolti, scelti tra alcuni dei migliori indirizzi di Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. Ciascuno porterà sei etichette: tre legate al proprio territorio di riferimento, una “chicca” incontrata nel percorso professionale, una bollicina e una proposta pensata per il servizio al calice. Il risultato sarà una degustazione costruita non solo sulle aziende e sui territori, ma anche sul punto di vista di chi il vino lo racconta ogni giorno agli ospiti.

La giornata si aprirà alle 11 con il convegno “Il presente e il futuro della sommellerie e del servizio di sala”, dedicato al ruolo delle professioni di sala e alla necessità di renderle più attrattive anche per le nuove generazioni. Durante l’incontro sarà presentata la guida “Wine List on Tour – Roma”, pubblicazione cartacea e digitale con i profili dei sommelier protagonisti e le etichette selezionate.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 21, Palazzo Ripetta ospiterà il Grand Tasting. Le 50 postazioni saranno presidiate direttamente dai sommelier, offrendo a operatori, stampa e appassionati la possibilità di degustare i vini e confrontarsi con chi li seleziona e li propone nel servizio quotidiano. C’è una parte del nostro lavoro che non si vede” ha sottolineato Marco Reitano, curatore dell’edizione romana e sommelier de La Pergola, spiegando che “il sommelier è un interprete silenzioso, sta nel mezzo tra la terra e le persone, tra chi produce e chi desidera. Eventi come questo servono proprio a rendere visibile questo ruolo, a dare voce a chi ogni giorno trasforma il vino in esperienza”.

Il progetto proseguirà il 5 maggio con un momento istituzionale al Senato, dove si terrà la prima edizione del Premio Eccellenza della Sala Italiana, promosso da Milano Wine Week e Wine List Italia. Il riconoscimento premierà 30 personalità della sala che, attraverso competenza, visione e rigore professionale, contribuiscono alla crescita e al prestigio della ristorazione italiana. Il percorso proseguirà poi il 18 ottobre a Milano, durante la seconda giornata della nona edizione della Milano Wine Week, in programma dal 18 al 25 ottobre.