wine-spectator-a-vinitaly.usa-per-annunciare-cantine-di-operawine-2026

Milano, 2 lug. (askanews) – Wine Spectator parteciperà alla seconda edizione di “Vinitaly.USA”, in programma il 5 e 6 ottobre a Chicago (Illinois), per annunciare le Cantine selezionate a “OperaWine 2026”, evento organizzato dal 2012 insieme a Veronafiere-Vinitaly. “Vinitaly.USA” si conferma così come unica fiera dedicata al vino italiano negli Stati Uniti e rinnova la collaborazione con una delle principali testate internazionali di settore. La presenza di Wine Spectator rafforza il programma di appuntamenti, che include anche l’edizione americana del “wine2wine business forum”, contribuendo al networking tra imprese, buyer, importatori, distributori, sommelier, giornalisti e influencer.

“Con la presenza a Chicago anche di Wine Spectator sta prendendo sempre più forma la nuova tappa del percorso di crescita internazionale del vino italiano firmato Veronafiere-Vinitaly” dichiara il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, aggiungendo che “‘Vinitaly.USA’ rappresenta un’estensione naturale della nostra missione: essere al fianco delle imprese italiane nei principali scenari globali, offrendo occasioni concrete di business e confronto con i top player del settore”.

“‘Vinitaly.USA’ continua a confermarsi una piattaforma strategica per il vino italiano, pensata per rafforzare in modo sostenibile il dialogo con il mercato statunitense” afferma Adolfo Rebughini, Dg di Veronafiere, parlando di “un presidio stabile che facilita l’interazione con il modello distributivo americano a tre livelli: importatori, distributori e retailer”.

La prima edizione di “Vinitaly.USA”, tenutasi nell’ottobre 2024, ha registrato 1.500 operatori statunitensi e 230 Cantine, con oltre 1.650 etichette e 30 appuntamenti tra degustazioni, masterclass e incontri di approfondimento. L’iniziativa è organizzata da Veronafiere e Fiere Italiane, in collaborazione con Ice-Agenzia e la Camera di Commercio italiana americana del Midwest-Chicago.