wizz-air-svela-la-livrea-speciale-per-il-20esimo-anniversario

Il 132° Airbus a321neo della compagnia entra nella flotta con una livrea speciale

Roma, 11 lug. (askanews) – – Wizz Air, la compagnia aerea più sostenibile a livello globale, ha accolto oggi il suo 132° Airbus A321neo con una livrea speciale dedicata al ventesimo l’anniversario della compagnia, presentata durante la cerimonia di consegna presso la fabbrica Airbus di Amburgo. Il nuovo aereo, numero 9H-WNM, entrerà a far parte della flotta di Wizz Air Malta, operando su quasi 200 destinazioni. La livrea unica è stata progettata da Éva Kerényi, vincitrice del concorso di design organizzato lo scorso anno da Wizz Air, che ha incoraggiato talenti da tutto il mondo a creare una livrea per uno dei suoi Airbus A321neo.

La nuova livrea è una testimonianza vibrante dell’impegno della compagnia aerea verso la sostenibilità, celebrando allo stesso tempo i colori iconici del marchio. Il design presenta foglie intrecciate che avvolgono la fusoliera nei classici colori rosa e blu di WIZZ, con un vivace tocco di verde, creando un motivo dinamico che incarna lo spirito di Wizz Air. Questa unione di colori e immagini non solo rafforza l’identità del marchio della compagnia aerea, ma evidenzia anche il suo approccio ecologico con una “dichiarazione” audace nei cieli.

La vincitrice del concorso, Éva Kerényi, ha commentato: “Mi sono ispirata al logo di Wizz Air, che presenta l’aereo come la vena di una foglia. Ecco perché ho mantenuto il motivo principale della foglia; ho pensato a linee sottili con foglie in continua crescita e allo schema di colori caratteristico di Wizz Air, il rosa e il blu, che si uniscono. Ho immaginato un motivo delicato ed elegante, con foglie e viticci che si avvolgono intorno alla fusoliera, che echeggia la mia amata Art Nouveau”.

Wizz Air ha festeggiato quest’anno il suo 20° anniversario, registrando una crescita significativa dal suo volo inaugurale il 19 maggio 2004, tra Katowice, Polonia, e Londra, Regno Unito. Vantando una vasta rete di 800 rotte che coprono quasi 200 destinazioni in Europa, Medio Oriente, Asia Centrale e Africa, la compagnia aerea ha trasportato quasi 400 milioni di passeggeri fino ad oggi.

Parlando alla cerimonia di consegna, Owain Jones, Chief Corporate Officer di Wizz Air, ha commentato: “Negli ultimi 20 anni il successo di Wizz Air è stato sostenuto dalla sua eccezionale strategia sulla flotta. Fin dal primo giorno abbiamo operato con aerei all’avanguardia della famiglia Airbus A320. Le consegne dell’Airbus A321neo sono iniziate nel 2019 e hanno alimentato la crescita di Wizz Air, rendendola la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa e leader del settore in termini di recupero della capacità post-pandemia, con la più alta proporzione di voli tra le principali compagnie aeree operati su una piattaforma di nuova tecnologia. Siamo lieti di continuare la nostra fruttuosa partnership a lungo termine con Airbus, che ci consente di raggiungere l’obiettivo di avere 500 aerei nella nostra flotta entro il 2030”.

Elemento chiave della strategia di sviluppo a lungo termine e sostenibilità di Wizz Air è il rinnovo della sua flotta con gli Airbus A321neo. Questo aereo incorpora le ultime tecnologie in aviazione e offre significativi vantaggi ambientali, con una riduzione del rumore di quasi il 50%, una riduzione del consumo di carburante del 20% e una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto del 50% rispetto al modello precedente. La flotta della compagnia ultra low-cost è ora composta da 220 aerei, oltre il 60% dei quali è alimentato dalla tecnologia “neo”.

Yvonne Moynihan, Corporate and ESG Officer di Wizz Air, ha spiegato: “Siamo entusiasti di accogliere questo nuovo simbolo nella nostra storia lunga 20 anni e nei nostri successi in termini di sostenibilità della flotta. Oltre a rinnovare continuamente la nostra tecnologia, stiamo implementando molteplici iniziative per migliorare la nostra efficienza operativa e investendo fortemente nel carburante per aviazione sostenibile. Il nostro recente investimento di 5 milioni di GBP in un produttore di SAF, Firefly, fa parte della nostra strategia a medio termine per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2. Entro il 2030, puntiamo ad alimentare il 10% dei nostri voli con carburante per l’aviazione sostenibile. Tuttavia, la chiave per raggiungere emissioni nette a zero sono la collaborazione industriale e gli investimenti strategici in tecnologie a basse emissioni di carbonio, supportati da governi e legislatori con le necessarie leggi e incentivi significativi. Siamo focalizzati a unire le forze con tutti i nostri partner nell’ecosistema dell’aviazione, sulla strada verso le emissioni nette a zero”.