wmd-2025,-premiate-con-tre-borse-di-studio-le-migliori-proposte-innovative

D’Aria: “Avvicinare il mondo accademico con quello industriale per rilanciare economia” Capasso: “Bilancio positivo per la sesta edizione della fiera, sempre più punto di riferimento per operatori del settore”

NAPOLI – “Abbiamo premiato le migliori proposte innovative giunte al contest ‘Innovation Done’ da parte degli studenti degli atenei e degli istituti tecnici del nostro Paese.

Una iniziativa che abbiamo voluto fortemente perché una delle mission principali del WMD è proprio quella di avvicinare il mondo accademico con quello dell’industria offrendo l’opportunità a tanti studenti di vedere concretizzarsi le loro proposte. Un matching tra competenze che può garantire un futuro sempre più solido al nostro settore”.

Sono le parole di Alfonso D’Aria, presidente di Wmd, pronunciate nel corso della giornata conclusiva della sesta edizione della fiera che si è svolta alla Mostra d’Oltremare di Napoli, caratterizzata dalla cerimonia di premiazione di ‘Innovation Done’ contest che ha offerto la possibilità alle Università e agli istituti tecnici di presentare i loro progetti innovativi.

Numeri da record per il Wmd 2025 come ha confermato Erika Capasso, event manager della fiera: “Un bilancio estremamente positivo che ci rende molto felici con oltre 5mila ingressi in soli due giorni e mezzo di fiera.

Questi numeri testimoniano la voglia di esperti, tecnici, imprenditori di avere un punto di riferimento solido che li metta in contatto con le nuove tecnologie e con le migliori esperienze innovative a livello industriale.

Per questo abbiamo realizzato una piattaforma che è in grado di linkare le aziende del territorio campano e quelle internazionali in modo tale da sviluppare nuove collaborazioni. Questa edizione ci rende ancora più forti per affrontare il prossimo appuntamento”.

Investire sui giovani è fondamentale, come ha ricordato nel corso della premiazione Vittorio Cappuccio (Manpower): “Siamo sempre vicino a giovani e studenti. Crediamo molto nel loro talento e per questo anche quest’anno abbiamo deciso di assegnare una borsa di studio per il miglior progetto.

In Italia il 78% delle aziende non riescono a trovare persone con le competenze giuste per cui è determinante avvicinare i giovani alle nuove tecnologie in modo tale che siano pronti a cogliere questa straordinaria opportunità”.

I vincitori dell’Innovation Done. Il primo premio per la categoria Università è stato assegnato al progetto “Voyaging through the stars innovative methods for deep space travel” proposto da Gianluca Santini (Facoltà di ingegneria meccanica dell’Università di Pisa).

Per la categoria delle scuole superiori hanno vinto gli studenti dell’istituto tecnico industriale ‘Barsanti’ di Pomigliano d’Arco.

Il primo posto è andato a Michele Savinelli, per il progetto “Digitalizzazione del ciclo di assemblaggio in aziende metalmeccaniche”. Il secondo posto a Vincenzo Rizzon, con il progetto “Motore endotermico con distribuzione ed attuatori elettromagnetici”, che ha presentato alla giuria anche prototipo.

Ai vincitori sono state assegnate tre borse di studio del valore di mille euro cadauno.