world-intelligence-expo-in-cina,-cinesi-stupiti-dal-tesla-cybertruck

“Futuristico, mai vistyo nulla di simile”

Roma, 24 giu. (askanews) – Il Tesla Cybertruck, il grande pick-up elettrico dal design futuristico già venduto in Nordamerica, oltre al tour in Europa con tappe nei vari paesi per farlo conoscere è arrivato anche in Cina. Non è ancora stato lanciato sul mercato, ma i visitatori della World Intelligence Expo nella città Nord-orientale di Tianjin hanno potuto vederlo da vicino.”Mi sembra un’auto da film di fantascienza. Non è un’auto normale che vediamo tutti i giorni. Quelle auto non hanno questo aspetto e non hanno un design simile – ha commentato un visitatore della fiera – ho l’impressione che abbia un aspetto unico e molto interessante”. “Il design esterno dell’auto è molto tecnologico e futuristico. È una cosa che non si vede nelle auto di oggi. Per quanto riguarda le specifiche, è in grado di resistere a una palla da baseball che viaggia a una velocità superiore a 100 km all’ora. È molto forte e resistente. È una cosa che non abbiamo mai sperimentato o conosciuto prima” dice un’altra visitatrice.