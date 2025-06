“world-lambrusco-day”:-il-21-giugno-degustazione-sul-tetto-d’italia

Milano, 19 giu. (askanews) – È oramai tempo di conto alla rovescia per il “World Lambrusco Day”, l’evento ideato dal Consorzio Tutela Lambrusco che il 21 giugno celebra le bollicine rosse emiliane nei luoghi più suggestivi del Paese e del mondo. Ad ospitare l’edizione 2025 sarà uno scenario naturale mozzafiato: la Valle d’Aosta, in particolare la stazione Pavillon – The Mountain a Skyway Monte Bianco che permette di raggiungere il punto più alto d’Italia. Qui, dalle 11 alle 15 di sabato 21 giugno, turisti e wine lover potranno accedere a un banco di assaggio in alta quota dedicato alle molteplici espressioni di Lambrusco Doc.

Dal frizzante allo spumante, dal Metodo Martinotti al Metodo Classico e ai rifermentati in bottiglia, saranno rappresentate le diverse anime del Lambrusco in un’esperienza di degustazione da non perdere, immersi tra le vette. Sommelier professionisti coordineranno questo momento, restando a disposizione dei visitatori per servire e raccontare i vini di diciannove cantine di Modena e Reggio Emilia: Albinea Canali, Bertolani Alfredo, Cantina di Carpi e Sorbara, Cantina Formigine Pedemontana, Cantina Gualtieri, Cantina San Martino in Rio, Cantina Santa Croce, Cantina Puianello, Cantina Settecani, Casali Viticultori, Caviro, Corte Manzini, Francesco Bellei & C., Lombardini, Medici Ermete, Paltrinieri, Tenuta Galvana Superiore, Umberto Cavicchioli e F., Ventiventi.

Ma non è tutto. A complemento del programma di degustazione aperto al pubblico, il World Lambrusco Day prevederà anche una sessione su invito riservata agli addetti ai lavori. La regia di questa parte di attività sarà affidata come ormai da tradizione a Gabriele Gorelli, il primo Master of Wine italiano da anni in prima linea nel percorso di riscoperta del Lambrusco Doc. A lui spetterà il compito di metterne in luce sfumature e qualità, guidando i professionisti di settore presenti nella masterclass “L’incontenibile leggerezza del Lambrusco”. Non mancheranno anche gli spunti di approfondimento, grazie ad una tavola rotonda dal titolo “La leggerezza è modernità: chef, sommelier e produttori a confronto”: un momento di dialogo su nuovi linguaggi e prospettive del gusto contemporaneo tra figure di spicco del mondo del vino e della ristorazione – tra cui gli chef Heinz Beck e Paolo Griffa, il sommelier Pascal Tinari, oltre ai giovani produttori del Consorzio.

“Volevamo che il ‘World Lambrusco Day 2025’ rappresentasse non solo un momento di confronto tra professionisti, ma anche un’esperienza coinvolgente e aperta al pubblico” spiega il presidente del Consorzio, Claudio Biondi, aggiungendo che “al banco di assaggio allestito presso la stazione Pavillon – The Mountain sarà l’occasione per coinvolgere visitatori provenienti da tutta Italia e proporre loro le nostre etichette più rappresentative in un contesto suggestivo, offrendo un’esperienza da ricordare”.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio Tutela Lambrusco insieme a Enoteca Regionale Emilia-Romagna, con il supporto di Valle D’Aosta Heritage, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Castello Reale di Sarre. Sponsor tecnici: Consorzio Fontina DOP, Consorzio Vini Valle d’Aosta, Consorzio Parmigiano Reggiano.

Skyway Monte Bianco è costituito da quattro cabine panoramiche che ruotano delicatamente a 360 gradi durante tutta la salita, offrendo una vista unica sul Monte Bianco e sulle vette circostanti come il Cervino, il Monte Rosa, il Gran Paradiso e il Grand Combin, accompagnando i visitatori fino all’ultima stazione a 3.466 metri in soli 30 minuti.