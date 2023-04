Würth Italia e LVenture Group lanciano “Powerm”

La call dedicata alle startup MarTech

Roma, 4 apr. (askanews) – Prende il via oggi “PowerM”, la call per startup MarTech (Marketing Technologies) B2B lanciata da Würth Italia, parte del Gruppo Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio, e LVenture Group, operatore early-stage Venture Capital e acceleratore di startup tra i più attivi in Europa.

Con PowerM, grazie al supporto di LVenture Group, Würth Italia vuole selezionare e sviluppare, in un’ottica di collaborazione ed Open Innovation, le migliori startup, scale-up e PMI innovative con soluzioni MarTech B2B in due ambiti specifici di applicazione: omnicanalità e marketplace.

Le soluzioni innovative ricercate in ambito omnicanalità spaziano da: gamification per l’upselling di prodotti; comunicazioni personalizzate e automatizzate; promozione mediante virtual influencer; gestione delle domande mediante AI e chatbot; sistemi di Smart Locker e di consegna logistica autonoma.

In ambito marketplace, invece, saranno valutate positivamente innovazioni relative ad: analisi di mercato; identificazione automatizzata dei prodotti per il posizionamento di mercato; automatizzazione della gestione delle informazioni di prodotto; miglioramento delle esperienze di interazione del cliente con il prodotto.

Le startup possono candidarsi direttamente online, fino al 4 giugno al sito internet: www.powermcall.com.

Sei startup saranno selezionate per presentare uno “use case” relativo all’integrazione della loro soluzione e potranno essere scelte da Würth per sviluppare un Proof of Concept (PoC). In palio, oltre a un contributo in denaro di 20.000 euro, la possibilità di collaborare con una società che oggi conta oltre 290.00 clienti B2B per un fatturato annuo superiore a 800 milioni di euro.

“Siamo entusiasti di lanciare PowerM in collaborazione con LVenture, una partnership vincente che si inserisce tra le iniziative di open innovation che Würth porta avanti da tempo per rimanere sempre aggiornata sulle tecnologie e soluzioni innovative rilevanti per i propri processi e prodotti. Grazie a LVenture abbiamo l’occasione di intercettare e attirare i migliori talenti, dando loro l’opportunità di fornire soluzioni chiave per il nostro futuro Marketplace, permettendo a migliaia di imprese di vendere B2B sotto proprio marchio a centinaia di migliaia di clienti” – ha dichiarato Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia.

Il MarTech, ovvero tutte le tecnologie, software, app o piattaforme a supporto dell’attività di marketing, è un mercato estremamente vitale che vale circa 350 miliardi di dollari in tutto il mondo e con un potenziale di crescita non ancora del tutto esplorato. Si contano oggi oltre 9.000 soluzioni MarTech per aziende e professionisti del settore, con una crescita di circa il 50% tra il 2020 e il 2022.

“La call che oggi lanciamo assieme a Würth Italia ci consente di esplorare un settore, quello del MarTech, estremamente interessante. Brand, corporate, imprese e agenzie adottano soluzioni digitali di marketing più rapidamente e abbracciano l’innovazione come mai prima d’ora. Con PowerM metteremo a disposizione di Würth il nostro know-how in ambito scouting e Corporate Venturing. La call rappresenta una grande occasione per le startup, che possono sviluppare un PoC assieme a un leader di mercato come Würth, in prima linea nella trasformazione digitale e scalare contestualmente la loro offerta accedendo al suo vasto network”, ha affermato Antonella Zullo, Head of Innovation & Corporate Venturing di LVenture Group.

