wuum,-primo-marchio-smartphone-e-tablet-per-tecnologia-sostenibile

Il nuovo brand, disponibile su Amazon da questa settimana

Roma, 16 lug. (askanews) – Debutta oggi in Italia WUUM, il primo brand europeo di smartphone e tablet nato su Amazon. WUUM difende e promuove il consumo responsabile e, con il claim “No need”, pone l’utente al centro della sua strategia con l’obiettivo di sensibilizzarlo sulla reale necessità di nuovi prodotti tech, scoraggiando quindi gli acquisti compulsivi.

Per rafforzare la mission del marchio, WUUM promuove un ciclo di vita esteso dei propri dispositivi, garantendo un elevato indice di riparabilità e un servizio di assistenza tecnica di prossimità e di alta qualità.

Da oggi i prodotti del brand saranno disponibili in esclusiva sui principali mercati europei di Amazon, azienda che ha dimostrato la capacità di anticipare i continui cambiamenti del settore tecnologico, adattando la propria gamma di prodotti e servizi alle reali esigenze dei consumatori.

Il claim “No need” sottolinea la filosofía di WUUM, per cui non è importante acquistare tecnologia, ma godere dei vantaggi che derivano dal suo utilizzo. Il marchio nasce dalla voglia di cambiamento, per offrire una proposta semplice e alla portata di tutti. Valori come la trasparenza delle prestazioni dei suoi dispositivi, la facile comprensione della sua offerta e la vicinanza al cliente diventano fondamentali per vivere la tecnologia in un modo nuovo.

“Chi ha detto che abbiamo bisogno dell’ultimo dispositivo sul mercato per essere felici? WUUM vuole rivoluzionare il mondo tech con un messaggio chiaro: la tecnologia deve semplificarci la vita, non complicarla. Un brand innovativo e diretto, per chi vive in modo responsabile il presente” commenta Irene Manterola, Direttore Marketing di WUUM. “Per noi è essenziale che i nostri prodotti offrano le prestazioni tecnologiche necessarie per vivere meglio, senza creare bisogni fittizi. Niente di più, niente di meno.”

Il nuovo brand concentra il suo business su smartphone e tablet e inaugura il suo catalogo su Amazon con i seguenti dispositivi: • Lo smartphone WUUM S PRO è già disponibile su Amazon a € 169,90 • Il tablet WUUM T è già disponibile su Amazon a € 169,90 • Lo smartphone WUUM S sarà disponibile da metà luglio su Amazon a € 119,90 • Il tablet WUUM T FUN è già disponibile su Amazon a € 119,90